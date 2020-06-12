فادي شربل في المستشفى بعد نجاته من الموت… وجوانا كركي تلازمه

تعرض الممثل فادي شربل لحادث كبير نجا بأعجوبة من الموت وذلك بعدما تعرض للأنزلاق وسقط من الطابق الأول في الفيلا التي يسكن فيها بمنطقة “أدما”.

على أثر الحادث نُقل “شربل” إلى مركز KMC الطبي في “غزير”، حيث اجريت له عملية جراحية في يده اليمنى تكللت بالنجاح.

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ومنذ قليل نشرت الممثلة جوانا كركي صورة لها، عبر حسابها على انستغرام، أثناء تواجدها في المستشفى للمرة الثانية للإطمئنان على صحة فادي شربل الذي ظهر بمعنويات مرتفعة وهو يضحك. وكتبت “نحن عائلتك وكل يوم حدّك ومعك”.

تعليق جوانا كركي أثار التساؤلات بين المتابعين الذين راحوا يتساءلون حول أين عائلته الحقيقية؟ ومنهم من وجه سؤالاً “اين كارين” أي زوجته الممثلة والكاتبة كارين رزقالله.

لا بد من الاشارة الى ان معلومات ترددت في السنوات الماضية حول انفصال فادي وكارين ولكن كلا منهما لم يؤكد الموضوع بشكل رسمي ولكن مع الوقت أصبح انفصالهما بحكم المؤكد.