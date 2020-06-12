Jun 12, 2020
تعرض الممثل فادي شربل لحادث كبير نجا بأعجوبة من الموت وذلك بعدما تعرض للأنزلاق وسقط من الطابق الأول في الفيلا التي يسكن فيها بمنطقة “أدما”.
على أثر الحادث نُقل “شربل” إلى مركز KMC الطبي في “غزير”، حيث اجريت له عملية جراحية في يده اليمنى تكللت بالنجاح.
ومنذ قليل نشرت الممثلة جوانا كركي صورة لها، عبر حسابها على انستغرام، أثناء تواجدها في المستشفى للمرة الثانية للإطمئنان على صحة فادي شربل الذي ظهر بمعنويات مرتفعة وهو يضحك. وكتبت “نحن عائلتك وكل يوم حدّك ومعك”.
تعليق جوانا كركي أثار التساؤلات بين المتابعين الذين راحوا يتساءلون حول أين عائلته الحقيقية؟ ومنهم من وجه سؤالاً “اين كارين” أي زوجته الممثلة والكاتبة كارين رزقالله.
لا بد من الاشارة الى ان معلومات ترددت في السنوات الماضية حول انفصال فادي وكارين ولكن كلا منهما لم يؤكد الموضوع بشكل رسمي ولكن مع الوقت أصبح انفصالهما بحكم المؤكد.
كانت هذه تفاصيل خبر فادي شربل في المستشفى بعد نجاته من الموت… وجوانا كركي تلازمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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