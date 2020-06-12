صابرين لـ"فوشيا": كان نفسي أشارك في "الاختيار".. وسأقدم عملًا للأطفال

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

قالت الفنانة المصرية صابرين، إن مشاركتها في مسلسل "ليالينا 80" في موسم دراما رمضان الماضي، كانت صعبة، في ظل متطلبات الشخصية التي لعبتها وطبيعة العمل بشكل عام.

وأوضحت صابرين في تصريحات خاصة لـ"فوشيا": "المسلسل كان صعب بسبب مفردات الكلام وطريقة اللبس ورتم التمثيل في العمل، كل ده كان ليه تركيز مخصوص".

وأردفت: "كان نفسي أعمل دور زوجة شهيد والأم الصامدة وده حصل في ليالينا 80، لإن زوجة الشهيد دورها كان لا يقل عن الشهيد نفسه، لإنها كانت بتربي الأولاد وبتبقى الأب والأم في وقت واحد، والفترة دي كانت مليئة بزوجات الشهداء".

وتابعت: "من أصعب المشاهد في المسلسل، دخول ابني المستشفى وبتر ساقه، وهروب بنتي، وكل مشهد كان صعب لإن شخصية رقية دي متممثلش، تتحس فقط وده كان أصعب ما في الدور، لإن في خط رفيع جدًا بين إن الواحد يأفور في التمثيل ويبان الموضوع مش طبيعي، وبين إنك تحسي إن شخصية رقية ست طبيعية".

وعن مسلسل "الاختيار"، قالت: "من الحاجات العظيمة اللي كنت فرحانة بيها جدًا جدًا، وكان نفسي أشارك فيه، بس عزائي الوحيد إني كنت زوجة شهيد في ليالينا 80، ففي حتة كده ملمسة مع الاختيار".

وبسؤالها عن تجربة الغناء للأطفال: "كان بيحصل اجتماعات بخصوص الموضوع ده، بس حصل أزمة كورونا ودخلت مسلسل ليالينا 80 فالدنيا وقفت".

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واستطردت صابرين: "إن شاء الله هاخد الخطوة دي، لإنها في دماغي وحتى لو معملتش ألبوم غنائي للأطفال، لازم هقدم عمل مخصص ليهم".

وكانت صابرين قد تعرضت لحملة انتقادات عقب حضورها فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان نجم العرب 2019، لتسلُّم جائزة أفضل ممثلة كوميدية، والتي حصدتها عن دورها في مسلسل "فكرة بمليون جنيه".

وظهر الفنان المصري أحمد السقا في إحدى الصور وهو يُقبّل رأس صابرين، فكان لها بعض المتابعين بالمرصاد، ووجّهوا لها العديد من الانتقادات بسبب الموقف الذي لم يُعجبهم، لكن في المقابل تلقّت المساندة من طرف آخر من المتابعين الذين طالبوا بالتوقف عن مهاجمتها في كل موقف أو تصرف تقدم عليه الفنانة.

يذكر أن صابرين كشفت في وقت سابق عن السبب وراء خلعها للحجاب، موضحةً أن ما تواجهه يوميًا على مواقع التواصل الاجتماعي هي وأولادها كان السبب وراء تصرّفها.

وأضافت أنها تَعِبت من هذا العالم الافتراضي الذي يواصل الشتائم ضدها طوال الوقت، مبينةً: "إيه الغلط اللي عملته في حياتي ممكن يتمسك عليا".