زوج أحلام ينشر صورته طفلاً.. والفنانة تعلق

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تفاعل بطل الرالي، مبارك الهاجري، زوج المغنية الإماراتية أحلام، مع هاشتاغ "حط صورتك وأنت صغير"، عبر موقع "تويتر" حيث شارك فيه بوضع صورة له من سن الطفولة ويظهر فيها وهو يرتدي الغترة والعقال.

ولأن المغنية الإماراتية أحلام لا تفوت أي مناسبة إلا وتعبر عن حبها لزوجها فيها، فأعادت نشر الصور عبر حسابها، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: "عمري هالوجه يا بختي وحظي ونصيني أحمد الله وأشكره طول عمري على هالنعمة نعمه #مبارك_الهاجري حبيبي وصديقي وأبو عيالي ونور عيوني اللي أشوف بها الله لا يحرمني منك ويخليك تاج على راسي طول عمري".

وتحرص أحلام بين الحين والآخر على توجيه كلمات الغزل والمحبة والرومانسية لزوجها، وكان آخرها عندما صرحت أحلام في كواليس الموسم الأخير من برنامج "ذا فويس" بقولها إن مبارك الهاجري هو حبها الأول ولا أحد غيره، مضيفة: "مثل الذهب معي وماسك إيدي طول عمره"، وأضافت: "مبارك هو اللي كل لما بضعف بعد الله هو اللي بيقويني وبيظل دايمًا الحب الصافي اللي دخل قلبي".

وتحدثت أحلام عن أجمل هدية تلقتها، قائلة: "أولادي هم أحلى هدية من رب العالمين ومن زوجي وما في شيء أغلى منهم بالحياة ولا مال ولا شهرة هم أغلى هدية تلقيتها من زوجي" أما فيما يتعلّق بأغنية الحب المفضلة لديها قالت: "زوجي دايمًا يحب الأغاني اللي بغنيها وخصوصًا (والله أحتاجك أنا) وهي دايمًا لما بغنيها يعتبرها له ودايمًا هو يهديني إياها".

Advertisements

كما كانت أحلام قد نشرت مؤخرا صورة لها برفقة زوجها، وكتبت عليها: "كيف الجسد يعيش من دون روح وأنت روحي"، ليرد زوجها عليها: "يا بعد عمري يالغالية أم فاهد"، فبادلته أحلام الرد قائلة: "يا عمري وروحي وقلبي انته".

وفي إحدى مرات الغزل المتبادل بين أحلام وزوجها، بدت ملامح الخجل واضحة على وجه الأخير، بسبب قيامها بالتغزل في جماله وأناقته، حيث نشرت أحلام مقطع فيديو، عبر حسابها في سناب شات، يظهر فيه زوجها أثناء قيامه بتبخير نفسه.

وعلقت: "شوفو الزين شو يسوي.. يخليك ليا يازين الزين.. اليوم صاير وايد جميل"، وهو ما جعله يشعر بالخجل الشديد من كلامها، معلقا: "يمكن السبب من الاشتياق"، فردت عليه قائلة: "فديت وجهك حفظك ربي يا زين الزين".