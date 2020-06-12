صور .. رامز جلال يعلن شفاء أشرف زكي

نشر النجم رامز جلال صورة تجمعه بالدكتور أشرف زكي نقيب نقابة المهن التمثيلية، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وطمئن رامز جميع محبين وجمهور دكتور أشرف، Advertisements قائلًا: لا دعامه تهمنا ولا قائلًا: لا دعامه تهمنا ولا كورونا تهتنا اشرف زكي عمنا .. حمد لله علي سلامتك. يذكر أن النجم رامز جلال قدم مؤخرًا برنامج ترفيهي بعنوان رامز مجنون رسمي، وهو تقديم رامز جلال وأروى، وتعد فكرة البرنامج مقلب يقوم به رامز، ويكون أحد ضحايا المقلب من نجوم الفن والإعلام والرياضة، وبعض الشخصيات العامة، ومن أبرزهم: سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، كما سافر معه ثنائي الفريق الحارس الدولي محمد الشناوي والتونسي علي معلول، والفنانين حسن شاكوش وحمو بيكا وعمر كمال، ومحي اسماعيل. وتعد فكرة البرنامج مقلب يقوم به رامز، ويكون أحد ضحايا المقلب من نجوم الفن والإعلام والرياضة، وبعض الشخصيات العامة، ومن أبرزهم: سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، كما سافر معه ثنائي الفريق الحارس الدولي محمد الشناوي والتونسي علي معلول، والفنانين حسن شاكوش وحمو بيكا وعمر كمال، ومحي اسماعيل.

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