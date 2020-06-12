محمد الشرنوبي يطرح أغنية عقد قرانه قريبًا

يستعد الفنان محمد الشرنوبي، لطرح أحدث أغانيه التي قدمها مفاجأة لزوجته راندا رياض في عقد قرانهم خلال أيام عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

يشار إلى أن يعرض حاليا للفنان محمد

الشرنوبي مسلسل "ليه لأ" عبر احد المنصات الالكترونية ويشارك البطولة كل منأمينة خليل، هالة صدقي، شيرين رضا، مريم الخشت، هاني عادل، عمر السعيد، وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف، وإنتاج E producers عبدالله أبوالفتوح.

ويذكر ان عقد "الشرنوبي" قرانه مؤخراً على راندا رياض مديرة أعمال المطربة أنغام، واقتصر الحفل على حضور الأسرتين فقط للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.