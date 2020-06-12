فن ومشاهير

صورة نادرة لـ جميلة عوض مع جدها

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تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للفنانة جميلة عوض مع جدها الفنان القدير محمد عوض، خاصة في ذكرى ميلاده التي تصادف اليوم 12 يونيو عام 1937.

رحل عوض عن دنيانا في الـ 27 من فبراير عام

1997 وترك إرث فني كبير من أعماله المسرحية والدرامية والسينمائية.

خرجت حفيدته الفنانة جميلة عوض للفن من خلال عدة أعمال أولها مسلسل "تحت السيطرة" الذي عرض عام 2015

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وقامت فيه بدور "هانيا" ومن هنا كان أول صفحة للتعارف بينها وبين جمهورها.

جميلة عوض ابنة الفنانة راندا عوض التي تزوجت من  المخرج عادل عوض، والتي شاركت في عدة أعمال فنية بداية من دورها المسرحي الشهير في مسرحية "ريا وسكينة" مع الفنانة الراحلة شادية والفنانة القديرة سهير البابلي.

 

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