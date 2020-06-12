صورة نادرة لـ جميلة عوض مع جدها

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للفنانة جميلة عوض مع جدها الفنان القدير محمد عوض، خاصة في ذكرى ميلاده التي تصادف اليوم 12 يونيو عام 1937.
رحل عوض عن دنيانا في الـ 27 من فبراير عام1997 وترك إرث فني كبير من أعماله المسرحية والدرامية والسينمائية.
خرجت حفيدته الفنانة جميلة عوض للفن من خلال عدة أعمال أولها مسلسل "تحت السيطرة" الذي عرض عام 2015
جميلة عوض ابنة الفنانة راندا عوض التي تزوجت من المخرج عادل عوض، والتي شاركت في عدة أعمال فنية بداية من دورها المسرحي الشهير في مسرحية "ريا وسكينة" مع الفنانة الراحلة شادية والفنانة القديرة سهير البابلي.
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