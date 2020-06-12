فيديو.. محمد السعيد الثالث على "يوتيوب" بأغنيته الجديدة "لحالي"

حقق الفنان محمد سعيد بأغنيته الجديدة "لحالي" أكثر من 140 ألف مشاهدة، في أقل من 24 من طرحها على موقع

الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات وألحان: محمد سعيد، بالإضافة إلى حصولها على المركز الثالث

في قائمة الأكثر مشاهدة على "يوتيوب".

يذكر أن سعيد قد طرح مؤخرا أغنية "راجعة تاني ليه" وحققت أكثر من مليون مشاهدة على "يوتيوب"، من كلمات وألحان: محمد سعيد.

Advertisements