الخميس.. عرض المغفلة على موقع وزارة الثقافة

ينطلق العرض المسرحي الغنائي "المغفلة" يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، وذلك تحت رعاية الدكتورة الفنانة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية.
من المقرر أن تعرض المسرحية عبر قناة وزارة الثقافة على اليوتيوب، وهي من روائع الكاتب أنطون تشيخوف في مبادرة "اضحك.. فكر.. اعرف"، ضمن مبادرةوزارة الثقافة "خليك في البيت.. الثقافة بين ايديك".
مسرحية "المغفلة" عن قصة أنطون تشيخوف، إخراج الفنان سامح بسيونى، تحليل صوتي المخرج الكبير سمير العصفور، ويعرض لقاء مع المؤلف والناقد د.علاء عبدالعزيز.
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