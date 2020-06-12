فيديو..كواليس تصوير فيلم الحارث لـ أحمد الفيشاوي

شارك الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره مقطع من كواليس تصوير فيلمه الجديد "الحارث"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وتضمن الفيديو التصوير داخل إحدى الأماكن المقامة من الحجر، وعلق عليها الفيشاوي قائلاً:" من رحله تصوير فيلم الحارث بداية 2020". "الحارث" من بطولة عمرو عبد الجليل، ياسمين رئيس، وعدد من النجوم لم يعلن عنهم بعد، ويأتي الفيلم بعد "أشباح أوروبا" الذي قدمه الفيشاوي بمشاركة الفنانة هيفاء وهبي. Advertisements View this post on Instagram من رحله تصوير فيلم الحارث بدايه 2020 #throwback #fishawy #amazingsiwa #newfilm #staysafe A post shared by Ahmad AlFishawy (@fishawyofficial) on Jun 12, 2020 at 5:52am PDT

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