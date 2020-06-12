تراند اليوم : شاهد.. “أحمد السقا” يرقص بالحصان ويوجه له رسالة شكر

شارك النجم أحمد السقا، جمهوره بفيديو جديد، وهو يستعرض مهاراته في الفروسية، ويرقص مع حصانه، فمن المعروف عنه حبه الشديد للخيول، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”.

وعلق السقا على الفيديو الذي نشره موجهًا الشكر للحصان: “اللي يصلى على النبى يكسب.. والقبطي يمجد سيده.. شكرًا صديقي الحصان”.

وفي وقت سابق، بتعاقد النجم أحمد السقا مع شركة سينرجي للإنتاج، والتي يملكها المنتج تامر مرسي، ليخوض السباق الرمضاني لعام 2021 بمسلسل ضخم.

ومن جانبه ينتظر السقا استئناف تصوير فيلمه العنكبوت في نهاية الشهر الجاري، وتدور أحداث الفيلم حول حدوث صراع قوي بين أحمد السقا وظافر العابدين، فالسقا يجسد شخصية تاجر مخدرات، مما يضعه في العديد من المشكلات، نتيجة عمله، فتصبح حياته دائما في تهديد.

وفيلم “العنكبوت” بطولة أحمد السقا، منى زكي، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، محمد لطفي. زكي فطين عبد الوهاب، أحمد فؤاد، شيرين رضا، تأليف محمد ناير، إخراج أحمد نادر جلال.