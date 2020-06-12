تراند اليوم : عقبال كل المصابين – كريم قاسم يتعافى من كورونا .. فيديو

نشر النجم كريم قاسم على صفحات السوشيال ميديا الرسمية الخاصة به صورة تجمعه بوالده وعلق عليها ” المقابلة الأولى مع والدي من أكتر من شهر بعد النتيجة السلبية الثالثة من فيروس كورونا. وقضينا اليوم كله سوا”

يذكر أن كريم قاسم قد نشر فيديو يحكي فيه تجربته بعد إصابته بفيروس كوفيد 19 “الكورونا” بهشتاج #الكورونا_مش_عيب. وعبر كريم عن تجربته كاملة من لحظه اكتشاف إصابته وحتى اليوم وهو في مرحلة الشفاء الكامل. وقال في الفيديو أنه تردد كثيراً في أن يقوم بهذا الفيديو ولكن هدفه هو أن يؤكد على أن مرض الكورونا او الفيروس مش عيب ويجب ألا نخفي ذلك الأمر وتبلغ إذا ظهرت عليك الأعراض لمن حولك لكي يأخذوا حظرهم لأن العيب أن تصاب بالفيروس وتخفي الأمر.

وأضاف أن الكورونا فيروس خطير ولكن لا يجب الفزع منه ويجب أخذ الاحتياطات وأن أغلب الشباب يستطيعون العلاج في المنزل بأخذ بروتوكول العلاج والالتزام به دون الحاجة للذهاب للمستشفى .

وانهى الفيديو بأن الدعم النفسي مهم وهو عامل كبير في طمأنة من يصاب بالفيروس لكي يعبر مراحل العلاج ، وأن ربنا يرحم كل من توفى من فيروس كورونا ويصبر أهلهم وأنه يجب أن نقف مع بعضنا ونساعد بعضنا حتى نعبر هذه المحنة العالمية.