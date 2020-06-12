تراند اليوم : هكذا علق نبيل الحلفاوي علي إصابة إبنة الغندور بفيرس كورونا- شاهد

نبيل الحلفاوي على إصابة الطفلة “زينة” ابنة الإعلامي الرياضي خالد الغندور بفيروس كورونا المستجد، وتعاطف جمهور ناديي الأهلي والزمالك مع حالتها.

كتب الحلفاوي عبر حسابه على Twitter: “ومن جديد يكشف هذا الشعب الطيب عن معدنه الأصيل.. زينة الغندور نقطة ضوء وحدت جماهير الأهلي والزمالك ولو للحظات ترتاح فيها القلوب من الصدامات.. شفاها الله وعافاها ودفع عن عباده هذا الوباء والابتلاء”.

ومن جديد يكشف هذا الشعب الطيب عن معدنه الأصيل#زينة_الغندور نقطة ضوء وحدت جماهير الأهلي والزمالك ولو للحظات ترتاح فيها القلوب من الصدامات.

شفاها الله وعافاها ودفع عن عباده هذا الوباء والابتلاء.

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كان خالد الغندور قد اعتذر عن عدم الظهور في حلقة الأربعاء الماضي من برنامج “زملكاوي” عبر قناة نادي الزمالك، لإصابة ابنته بفيروس كورونا.

وكتب خالد الغندور كتب عبر حسابه الشخصي على Facebook “أعتذر عن الظهور في الإعلام والبقاء في المنزل بعد إصابة ابنتي الصغيرة زينة بكورونا وربنا يحفظ الجميع”.