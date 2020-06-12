تراند اليوم : وائل كفوري صحته جت علي العزل – إتفرج

المطرب اللبناني وائل كفوري حفلا غنائيا أونلاين، مساء أمس، على منصة شاهد VIP.



تحدث كفوري في لقاء عبر الإنترنت مع الإعلامي السعودي علي العلياني، عن فترة العزل المنزلي وماذا تغير في حياته.

قال وائل إنه لم يتغير في حياته أي شيء يذكر لأنه في طبيعيته ومن يعرفه جيدا يعرف أنه لا يحب الخروج كثيرا ويفضل البقاء في المنزل، لذا هذا الأمر لم يزعجه أو يؤثر فيه.

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كان يمضي وقته في المنزل وممارسة الرياضة، وأضاف ضاحكا “والأكل” ليكشف أن وزنه زاد في الفترة الماضي.

وأمتع وائل كفوري جمهوره بمجموعة من أغانيه منها “سألوني وبحبك أنا كتير، والغرام المستحيل، وحكم القلب” وغيرها من الأغنيات.

جدير بالذكر أن الحفل جاء تحت شعار “مكملين معاكم”، وتحت رعاية الهيئة العامة للترفيه.