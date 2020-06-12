تراند اليوم : محمد عبده يرد على شائعة إصابته بفيروس كورونا.. “ذهبت العزل بإرادتي”

رد الفنان السعودي محمد عبدة على الأخبار التي انتشرت حول إصابته بفيروس كورونا، وذلك من خلال مقابلة تلفزيونية، قال فيها إنه بصحة جيدة، موجها الشكر الى جميع من قدم له التهنئة بعيد ميلاده.
وعلق الفنان على شائعة الإصابة بكورونا، قائلا: “كنت قادما من خارج المملكة وكان لابد من أخذ مسحة طبية، وبنصح أي قادم سواء كان مواطن أو وافد بالاطمئنان على نفسه”.
وأضاف عبده: “كورونا مثل أي مرض آخر يمكن أن يتعرض له الإنسان، والعينة طلعت سلبية، وأنا كويس أهو”.
وحول ظهوره بأحد الفنادق المخصصة للعزل الصحي، قال: “هذا الفيديو تم التقاطه منذ 10 أيام، وكنت قادما من الخارج وذهبت بإرادتي، وقبل ما أشوف أولادي وأصدقائي وأحبائي لابد أن من أطمئن على نفسي”.