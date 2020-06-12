تراند اليوم : محمد عبده يرد على شائعة إصابته بفيروس كورونا.. “ذهبت العزل بإرادتي”

رد الفنان السعودي ​محمد عبدة على الأخبار ‏التي انتشرت حول إصابته بفيروس كورونا، وذلك من خلال مقابلة تلفزيونية، قال فيها إنه بصحة جيدة، موجها الشكر الى جميع من ‏قدم له التهنئة بعيد ميلاده‎.‎

وعلق الفنان على شائعة الإصابة بكورونا، قائلا: “كنت قادما من ‏خارج المملكة وكان لابد من أخذ مسحة طبية، وبنصح أي قادم ‏سواء كان مواطن أو وافد بالاطمئنان على نفسه”.‏

وأضاف عبده: “كورونا مثل أي مرض آخر يمكن أن يتعرض له ‏الإنسان، والعينة طلعت سلبية، وأنا كويس أهو”.‏

وحول ظهوره بأحد الفنادق المخصصة للعزل الصحي، قال: “هذا ‏الفيديو تم التقاطه منذ 10 أيام، وكنت قادما من الخارج وذهبت ‏بإرادتي، وقبل ما أشوف أولادي وأصدقائي وأحبائي لابد أن من ‏أطمئن على نفسي”.‏