تراند اليوم : بالفيديو.. أكثر من 3 ملايين مشاهدة لأغنية محمد رمضان “كورونا فيروس”

احتفل الفنان المصري ​محمد رمضان بنجاح أغنيته الجديدة ​كورونا فيروس، خلال الساعات الأخيرة من طرحها عبر يوتيوب، فقبل مرور يوم واحد على طرح الأغنية تخطت الأغنية 3 ملايين مشاهدة، كما تصدرت التريند في مصر والسعودية وقطر والإمارات واليمن وليبيا ولبنان والأردن والعراق وعدة دول عربية وأوروبية.

ونشر محمد رمضان فيديو ملخص عبر حسابه الشخصي على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، والذي يبرز صدارة أغنية كورونا فيروس لتريند.

وتتناول أغنية “كورونا فيروس” بعض النصائح والإرشادات للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.