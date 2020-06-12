بيونسيه توقع صفقة فنية بقيمة 100 مليون دولار

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أكدت جريدة اندبندنت، أن الفنانة والنجمة البريطانية بيونسيه، فى طريقها للتوقيع على صفقة ضخمة بقيمة 100 مليون دولار، أي ما يعادل 80 مليون جنيه إسترليني، وذلك للعمل فى ثلاثة أفلام لديزني.

وبحسب تقرير صحفي، للجريدة العالمية أضافت أنه من المقرر أن تظهر المغنية فى الموسيقى التصويرية لفيلم شركة “مارفل”، Black Panther ، المقرر إصداره العام المقبل، بالإضافة إلى فيلمين آخرين.

بينما قال مصدر أخر، لجريدة “ذا صن”، إن بيونسيه أصبحت لاعبًا رئيسيًا لشركة ديزنى قائلا :هي مناسبة تمامًا لعلامتها التجارية.

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وفى سياق آخر شاركت النجمة العالمية بيونسيه في احتفالية Dear Class 2020 للإحتفال بتخرج الطلبة في زمن تفشي فيروس كورونا، وهي احدي مبادرات ميشيل أوباما زوجة الرئيس الإمريكي السابق.

كما وجهت بيونسيه الشكر للرئيس السابق للولايات الأمريكية وزوجته علي المبادرة وسط الظروف التي تمر بها أمريكا وأضافت “ نحن فخورون بك شكرًا لك على استخدام صوتك للتأكيد علي أن حياة أصحاب البشرة السمراء مهمة مهمة، مؤكدة آن قتل جورج فلويد ، والعديد من الآخرين من قبله تركنا جميعًا محطمين و ترك أمريكا بأكملها تبحث عن إجابات لأسئلة حول ما وصلنا له.

ووجهت خطابها للخريجين لعام 2020، بأن يعطوا لأنفسهم الوقت لشكر أفراد عائلتهم ومجتمهم لدعمهم في هذه الظروف الصعبة مؤكده آنها تعلم مدي صعوبة الفترة فيما بعد التخرج لأكتشاف العالم ومجال العمل موضحه أنها عانت كثيرا لشق طريقها في وقت لم يكن هناك الكثير من النساء يحققن ما تحلم به، موضحة أن العالم يحترمك بقدر ما تحترم نفسك وتقدرها ويجب عليكم ألا تقارنوا آنفسكم باحد كونوا انفسكم.