شريف منير يلجأ للقضاء لحماية بناته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علق الفنان المصري شريف منير، على الانتقادات والهجوم الذي شنه البعض عليه لنشر صور لطفلتيه بعد نشر صورة لهما عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”.

شريف منير، قال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء DMC”، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية DMC: “مش هاسمح لحد يتحكم فيّ ولا في حد فينا ..كل شخص حر في تصرفاته طالما لا يضر الآخرين .. وأنا فرحان ببناتي وبحبهم جدا وكامليا عندها ١٢ سنة”.

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وأضاف: “كامليا بتحب التصوير جدًا، وعندما دخلت غرفة شقيقتها لكي تيقظها من النوم قمت بتصويرهما و وضعتها على صفحتي الشخصية”، مشيرًا إلى أن التعليقات الإيجابية الجميلة كانت أكثر من السلبية وهذا دليل على أنهم اقليه لا يساوون شيئًا بالنسبة له.

وتابع، أن زوجته وبناته طلبوا حذف الصورة واحترم رغبتهم ولكنه بعد تفكير قرر إعادة نشرها لكي يثبت أنه حر ولن يسمح لأحد أن يحدد له ما يقوم بنشره.

واستطرد: “لن أسامح أو أتهاون هذة المرة وقررت اللجوء للقانون وتقديم بلاغ في كل شخص سمح لنفسه يتنمر على الآخرين ، وأتمنى رد فعل ايجابي من مباحث الانترنت وأنا متأكد أنها ستأتي بحقنا جميعًا.