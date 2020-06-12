مي كساب توجه رسالة لشيرين عبدالوهاب بعد أنباء خلافاتها مع زوجها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علقت الفنانة المصرية مي كساب، على الشائعات التي خرجت مؤخرًا حول وجود خلافات بين الفنانة شيرين عبدالوهاب، وزوجها الفنان حسام حبيب.

مي كساب،أعادت نشر الصورة التي نشرتها شيرين لتنفي أخبار الشجار الذي وقع بينها وبين زوجها عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”، وعلقت عليه قائلة: “ربنا يسعدكم ويحفظكم ويخليكم لبعض حبايب قلبي انتو الاتنين ويبعد عنكم اَي شر”.

وكانت قد انتشرت خلال الفترة القليلة الماضية أنباء حول نشوب مشاجرة قوية بين الفنانة شيرين عبدالوهاب وزوجها الفنان المصري حسام حبيب، و أن المطربة المصرية مصممة على الطلاق، وتدخل الفنان المصري أحمد سعد لحل خلافات الزوجين.

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شيرين كتبت تدوينة عبر تويتر نفت كل ما تردد حول نشوب خلافات بينها وبين زوجها، وكتبت: «قريت أخبار أو بمعنى أصح إشاعات مالهاش أي أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة»، واختتمت التدوينة باسم أغنية أحمد سعد الشهيرة «بحبك يا صاحبي».

أما حسام فأعاد نشر تدوينة لشقيق شيرين، محمد عبدالوهاب، كتب فيها: «حسام وشيرين في بيتهم الحمد لله اطمنوا ويارب اللي بيطلع الاشاعات دي يجيلو كورونا ونخلص منه يارب»، كما كتب في تدوينة أخرى: «فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا».

الفنان المصري أحمد سعد رفض نفي أو اثبات صحة ما يُقال حول نشوب مشاجرة بين شيرين وحسام، وتدخله لحلها، وقال في تصريحات صحفية: «هذا أمر شخصي بين حسام حبيب وشيرين لا يمكنني التعليق عليه سواءاً بالإيجاب أو النفي».