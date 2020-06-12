تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة الفنان محمود مسعود

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية المعتزلة إيمان مسعود، ابنة الفنان الراحل محمود مسعود، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والدها،والذي رحل عن عالمنا الخميس 11 يونيو.

إيمان مسعود، قالت خلال اتصال هاتفي ببرنامج “التاسعة”، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، إنها وأسرتها تفاجئت بمظاهرة حب كبيرة على السوشيال ميديا، عقب رحيل والدها، معربة عن حزنها نتيجة عدم تكريم والدها في حياته خاصة وأنه قدم الكثير للفن والفنانين، ليس من الضروري أن يموت الإنسان لكي يتم تكريمه وأنها كانت تتمنى تكريم والدها بشكل يليق بتاريخه وهو على قيد الحياة.

وأضافت: “بيت بابا كان بمثابة أكاديمية فنية طلع منها فنانين كثر.. أحمد السقا كان يقول لبابا يا خال ..أنا فرحت وذهلت بكمية الحب لبابا”.

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وكشفت تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة والدها قائلة، إن أبيها كان يعانى صحيًا خلال الفترة الأخيرة وفارق الحياة عقب اشتداد المرض عليه، وفارق الحياة صباح اليوم الخميس 11 يونيو، عن عمر يناهز الـ67 عامًا، إثر تعرضه لأزمة قلبية.

يذكر أن إيمان مسعود وهي ممثلة تليفزيون ومسرح، تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، شاركت في العديد من الأعمال الفنية منها، مسلسلات “لدواعي أمنية، الأمام الترمذي، عالحلوة والمرة، الإعصار، ليلة مقتل العمدة، دنيا عجب، ملح الأرض والإمام المراغي”.

اعتزلت الفنانة إيمان مسعود عام 2012، بسبب زواجها وإنجابها ابنتها، حيث قررت أن تتفرغ لتربيتها، وكان آخر أعمالها مشاركتها في مسلسلي “شمس الأنصاري” مع الفنان محمد سعد، و”حكايات بنات” الجزء الأول مع صبا مبارك وريهام أيمن وحورية فرغلي.