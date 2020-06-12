تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي بعد حقنها ببلازما المتعافين

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قال مصدر طبي بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بالإسماعيلية، إن الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، أجرت ثانٍ تحليل pcr اليوم، للتأكد من سالبية أو إيجابية فيروس كورونا لديها، وفى انتظار نتائج التحاليل.

واضاف في تصريحات صحفية، أنه في حالة سلبية المسحة التي أجريت للفنانة رجاء الجداوي، سوف يتم إجراء تحليل آخر بعد 48 ساعة، وفى حالة سلبيته سوف تغادر الفنانة مستشفى العزل الصحي.

وتتواجد رجاء الجداوي في العزل الصحي منذ 19 يوما، داخل مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، وكانت قد أجرت أول تحليل لها في رابع يوم من دخولها العزل الصحي، وظهرت نتيجته إيجابية، ثم تدهورت حالتها الصحية بعد أسبوع من دخولها العزل، لتنتقل إلى العناية المركزة حتى الآن.

Advertisements

وكانت رجاء الجداوي، قد تم حقنها بمصل البلازما حسب بروتوكول اللجنة العلمية المشرفة على علاج مصابي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، بوزارة الصحة والسكان، وما زالت داخل الرعاية في الدور الأول للمستشفى، وما زالت على “جهازCPAP”، ودرجة حرارتها 37 درجة، ونسبة الأكسجين في الدم 97، والضغط والنبض مستقرين.

وقضت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، 19 يوما، داخل العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة في الإسماعيلية، عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، يوم 27 رمضان الماضي، بعد انتهاء تصوير مسلسل “لعبة النسيان” الذي أذيع في رمضان الماضي، ودخلت العزل ليلة عيد الفطر المبارك.

وصاحب دخول الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، العزل الصحي بالإسماعيلية، شائعات كثيرة كل ساعة على السوشيال ميديا، وهو ما أزعج أسرتها كثيرًا، التي طالبت مروجي الشائعات بالدعاء لها بدلًا من نشر وترويج الشائعات التي أثرت على نفسية وصحة الفنانة الكبيرة داخل العزل الصحي.