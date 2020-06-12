أول ظهور لأشرف زكي بعد خضوعه لجراحة.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري أحمد السعدني، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة من زيارته للفنان المصري أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية بعد خضوع الأخير لجراحة لتركيب دعامتين في القلب.

أحمد السعدني، علق على الصورة قائلًا : “حمد الله على السلامة يا نقيب”، وحصدت الصورة على العديد من تعليقات النجوم والتي هنأته على السلامة.

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وكان الفنان أشرف زكي، قد كشف أنه تعرض لأزمة في نهاية شهر رمضان، حيث شعر بآلام وإرهاق شديد، فتوجه للطبيب وأجرى له قسطرة استكشافية، ثم أخبره بعدها أنه بحاجة لتركيب دعامتين بالقلب، وبالفعل تم الأمر مؤخرا.

وطمأن أشرف زكي متابعه في اتصال هاتفي لبرنامج “التاسعة”، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر الفضائية المصرية، أنه بخير وأنها أيام ويعود لعمله من جديد.

يُذكر أن الفنان أشرف زكي شارك في موسم رمضان 2020، بمسلسل “فرصة تانية” معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى ‏جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، ‏إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامي، محمد أبو داود، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة‎.