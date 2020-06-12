راغب علامة يهاجم حكومة لبنان: "الناس لن ترحم.. فات الأوان"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هاجم الفنان راغب علامة الحكومة اللبنانية، إثر خروج العديد من المظاهرات الشعبية مساء الخميس، احتجاجا على انهيار الليرة.



وعادت الاحتجاجات الشعبية إلى الشارع اللبناني الخميس، مع انهيار الليرة أمام الدولار، فيما عقد رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، صباح الجمعة، جلسة طارئة لمجلس الوزراء مخصصة لمناقشة انهيار الليرة.





وقال راغب علامة عبر حسابه في "تويتر": "ولعت ولو متأخرة، الناس جاعت ولا من يسمع، هالمرة لن تكون كسابقاتها، لن يكون الرجوع من الشارع سهل كما في الماضي".

وأضاف: "طبقة سياسية غبية عاجزة عن التفكير إلا بالكرسي والمحاصصة والمكتسبات.. الناس لن ترحمهم بعد الآن، الوضع لم يعد يحتمل بعد الآن، مستقبل البلد مظلم ومخيف.. فات الأوان".

وعلى وقع الاحتجاجات الشعبية وتصاعد مظاهرات الغضب، أعلن التجار في بعض المناطق إضرابا عاما، احتجاجا على ارتفاع سعر الصرف، وعمد محتجون إلى قطع الطرقات في العاصمة بيروت والشمال والجنوب والبقاع.

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وخرج المحتجون من الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، احتجاجا أيضا على ارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الأوضاع المعيشية، وقطعوا الطريق أمام مقر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، في منطقة المشرفية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلان (اللبنانية)، بقطع المتظاهرين للطريق بالإطارات المشتعلة عند تقاطع الصيفي في وسط بيروت.





وتجمع عشرات المحتجين في ساحة رياض الصلح، وأضرموا النيران في وسط الشارع مطالبين المواطنين اللبنانيين بالنزول إلى الشارع.

وقطع محتجون الطريق المؤدي إلى الجنوب في منطقتي الجية وخلدة، وأغلق عدد من الناشطين بمدينة صيدا ساحة دوار إيليا في المدينة باتجاهاتها الأربعة بالسيارات، وحملوا لافتة وسط الساحة كتب عليها "مغلق - صيدا تنتفض وعيش يا فقير"، وذلك احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

