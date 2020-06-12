وائل شرف يتحدث عن عودته لـ"باب الحارة" بشخصية "أبو شهاب".. هذا ما كشفه

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعدما نشر الفنان السوري وائل شرف عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي تساؤلا لمتابعيه موحياً إليهم أنه سيعود إلى مسلسل "باب الحارة11" بشخصية "العكيد أبو شهاب" طالباً منهم مشاهدة الفيديو عبر قناته على اليوتيوب حيث سيطل عليهم بهذا النبأ ليكتشف متابعوه أنه كان يمازحهم بمقلب لطيف.

وخلال الفيديو نفى شرف عودته إلى المسلسل الشهير "باب الحارة11" من خلال شخصية "أبو شهاب". مضيفاً بعد سؤال المتابعين له بأنه لن يعود إلى المسلسل إلا من خلال شخصيته الأساسية التي جسدها منذ بداية أجزائه وهي "معتز". مبيناً أنه إلى حد الآن لا يعلم إن كان سيعود إلى هذا العمل الشامي أم لا.

وقال شرف إن جميع الشخصيات التي جسدها قريبة إلى قلبه وأنه لا يجسد أي دور لا يجد نفسه فيه، لكنه أشار إلى أن أقرب دور لشخصيته الأساسية هو "عبد الحي" في مسلسل البيئة الشامية "ليالي الصالحية".

الحياة العائلية

وفيما يخص سؤاله عن عائلته بيّن شرف أنه يحب أن يُبعد أولاده "ليمار و جود" عن أضواء الإعلام إلى أن يصبحا راشدين وقادرين على الاختيار والتعبير عن رأيهما، كاشفاً أنه ارتبط بزوجته "خلود" بعد علاقة حب طويلة بدأت منذ عام 1994.

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أغنية "وافترقنا"

وتحدث شرف عن تجربته التمثيلية في كليب أغنية "وافترقنا" للفنان فضل شاكر والمخرج سعيد الماروق الذي تواصل معه للمشاركة في هذا الكليب، مبيناً أن تجربته في هذا الكليب كانت أشبه بـ "فيلم سينمائي قصير" وصُوّرت أيضاً بكاميرا سينمائية ولذلك هذه التجربة كانت غريبة ورائعة في ذات الوقت بالنسبة له. مؤكداً أن هذا الكليب لم يكن عبارة عن استعراض وما شابه ذلك فهو لا يحب أن يشترك في كليبات استعراضية فقط وإنما القصة السينمائية هي التي جذبته لهذا الكليب.

رامز مجنون رسمي

وقال شرف إنه لم يتابع برنامج "رامز مجنون رسمي" للفنان المصري رامز جلال الذي عُرض في رمضان 2020، لأنه يعتبر هذا البرنامج لتعذيب الفنانين الذين يشتركون فيه، فهو كان بدايةً عبارة عن كاميرا خفية ثم أصبح برنامج "تعذيب" وهو ليس من هواة التعذيب. مؤكداً بأنه لا يشترك ببرنامج كهذا أبداً، قائلاً "مشاني ومشانو، وفهمكن كفاية".

الجدير بالذكر أن الفنان وائل شرف غاب عن السباق الدرامي في رمضان 2020، حيث كانت آخر مشاركاته الدرامية في مسلسل "ورد أسود" بشخصية "جاد" الذي عُرض العام الفائت 2019 ومسلسل "هوا أصفر" بشخصية "سوار" في نفس العام.