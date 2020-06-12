عرض فيلم توم هانكس "Greyhound" على منصة "آبل"

استحوذت شبكة "آبل بلس" على حقوق عرض فيلم الحروب والدراما "Greyhound" للنجم توم هانكس، من استديوهات "سوني"، عقب تأجيل طرحه بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر أن يتم عرض الفيلم في 8 مايو الماضي بصالات السينما، قبل أن يتم رفعه من التقويم بسبب جائحة "كوفيد-19"، لتتولي "آبل" طرحه عبر منصتها الرقمية في 10 يوليو المقبل.

قام توم هانكس، بإنتاج وكتابة سيناريو الفيلم الذي تستند قصته حول رواية للكاتب الإنجليزي سيسيل سكوت فريستر. تدور الأحداث خلال فترة الحرب العالمية الثانية، يصير الكابتن إرنست كروس مسئولًا عن مدمرة أمريكية في وقت مبكر من الحرب، لكنه يصير أمام امتحان صعب حينما تلاحقه قطع بحرية تابعة للقوات النازية عبر شمال اﻷطلنطي. يشارك في البطولة: توم هانكس، لي نوريس، ستيفن جراهام، إليزابيث شو، ديفين درويد، روب مورجان، وﺇﺧﺮاﺝ آرون شنايدر.

وكان النجم توم هانكس، ترشح لجائزة الأوسكار هذا العام بفئة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "A Beautiful Day in the Neighborhood". قد يهمك ايضاً: توم هانكس يروي للجمهور معاناة "كورونا" ويتحدث عن "اللحظات الصعبة" توم هانكس وزوجته يُكملان عملية شفائهما في أستراليا ويعودان إلى أميركا