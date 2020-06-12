طرح فيلم "Greenland" لجيرارد باتلر نهاية يوليو المقبل

القاهرة – لايف ستايل
في الوقت الذي تستعد فيه صالات السينما لاستئناف نشاطها عقب انحسار فيروس كورونا، حددت استديوهات "STX" الـ31 يوليو المقبل، موعدًا لطرح فيلم الإثارة والتشويق الجديد "Greenland" للنجم جيرارد باتلر، بصالات السينما. الفيلم من إخراج ريك رومان ووه، الذي سبق وأن تعاون مع "باتلر" بفيلم "Angel Has Fallen". يصور الفيلم معركة عائلة من أجل البقاء في مواجهة كارثة طبيعية مدمرة، بالتزامن مع اقتراب العد التنازلي لنهاية العالم. حيث يرصد رحلة العائلة اليائسة وهي تبحث عن ملاذ آمن محتمل.
وكان قد تم إلغاء عدد كبير من الإصدارات المسرحية للعديد من إنتاجات هوليوود بسبب جائحة فيروس كورونا وإغلاق سلاسل السينما، مما أدى إلى تعديل جداول مواعيد الاستوديوهات الرئيسية طوال عام 2020 وحتى عام 2021. قد يهمك ايضا: "كان" يعلن أفلامه الرسمية ومشاركة مصرية بـ"سعاد " تايجا ينضم للمسيرات الإحتجاجية في هوليوود بعد مقتل جورج فلويد
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