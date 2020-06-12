عبادي الجوهر يحيي حفلًا على شاهد vip الخميس

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عن استعدادها لتنظيم حفل غنائي جديد الأسبوع المُقبل، ضمن حملة "مكملين معاكم"، التي أطلقتها بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه ومجموعة mbc، لتشجيع الناس على البقاء في منازلهم، وتسليتهم أوقات الحظر، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ونشرت الشركة عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة الملصق الدعائي الخاص بالحفل، مصحوبا بالتعليق التالي "حفلات الصيف مكملين معاكم بالفرح والطرب، اخطبوط العود الفنان ‫عبادي الجوهر في حفل لايف اونلاين عبر تطبيق شاهد VIP ‫الخميس القادم ١٨ يونيو، في العاشرة مساء بتوقيت السعودية".

جدير بالذكر أن أمس الخميس 11 يونيو، شهد إحياء الفنان وائل كفوري لحفل غنائي على شاهد vip, ضمن نفس الحملة.

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