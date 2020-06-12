درة تستعد”للكاهن” بجلسات مع صناع الفيلم

تبدأ الفنانة درة في استئناف تحضيرات فيلمها الجديد "الكاهن" وتعقد جلسات عمل مع الجهة المنتجة وصناع الفيلم لوضع خطة نهائية لموعد انطلاق التصوير الشهر المقبل مع جراءات الوقاية اللازمة لفيروس كورونا وكان مفترض ان ينطلق التصوير بعد موسم عيد الفطر الماضى ولكن بسبب كورونا تم تأجيل العمل.

ويشارك في بطولة العمل النجم هانى سلامة ومحمد ممدوح وجارى اختيار الأبطال المشاركين في العمل والعمل من تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن.

وكانت آخر أعمال درة السينمائية فيلم "يوم وليلة"، للمخرج أيمن مكرم، وتأليف يحيى فكرى، من بطولة خالد النبوى وأحمد الفيشاوى وحنان مطاوع وخالد سرحان، ومحمد عادل، وآخرون .

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