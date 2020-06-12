آمال ماهر تقدم حفل غنائي أون لاين الجمعة

القاهرة – لايف ستايل تستعد المطربة آمال ماهر لاحياء حفلًا غنائيًا بدون جمهور من الأهرامات، اليوم الجمعة، من المقرر أن ويتم نقله عبر الانترنت وعلى إحدى القنوات الفضائية. وتقدم امال خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهورر. يذكر أن الفنانة آمال طرحت أغنية "اللى قادرة" وهى الأغنية الرسمية لمسلسل "ليه لأ" وحققت الأغنية مشاهدات عالية. قد يهمك أيضاً :

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