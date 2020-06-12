ريهام سعيد تشعل إنستجرام في أحداث ظهورلها

نشرت الفنانة ريهام سعيد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة جديدة لها.

وظهرت ريهام سعيد فى الصورة بفستان أنيق ومحتشم وإطلالة جذابة.



وكانت محكمة جنح مستأنف الجيزة سبق وأن أصدرت قرارها منذ فترة، ببراءة الإعلامية ريهام سعيد في الدعوى المقامة ضدها ‏من ‏قبل سيدتين من أصحاب الوزن الزائد؛ بسبب تصريحاتها عن السمنة‎.‎

ورفضت المحكمة الدعوى المقامة من المحامي أشرف ناجي لسنة 2019 ضد الإعلامية ريهام سعيد والاتهامات الموجهة إليها ‏بإهانة ‏الأشخاص الذين يعانون من أمراض السمنة، خلال إحدى حلقات برنامجها على إحدى القنوات الفضائية‎.‎

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وفي حيثيات الحكم، قالت المحكمة إن مقيم الدعوى لم توجه إليه المتهمة ثمة إساءة بصفة شخصية وخلو الأوراق من ذلك

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