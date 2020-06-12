لطيفة تطرح أغنية "للشمس" عبر تطبيق أنغامي

طرحت المطربة لطيفة، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "للشمس" عبر تطبيق أنغامي، ومن المتوقع أن تطرحها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة المقبلة.

كانت لطيفة نشرت برومو كليب اغنيتها الجديدة "للشمس" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام تمهيدا لطرحها.

وعلقت لطيفة، قائلة: «للشمس من بعد الغياب طلوع.. والليل مايطولش بين ظلامه .. استنوا أغنيتي الجديدة ‎" للشمس" كاملة قريبًا على قناتي الرسمية على اليوتيوب».

وطرحت لطيفة مؤخرًا البومها الجديد "أقوى واحدة" والذي ضم 14 أغنية تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين، مونتى، إسلام صبرى، حسام سعيد محمدى، محمود أنور، ومهندس الصوت ياسر أنور.

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