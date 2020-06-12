أحمد جمال ينشر فيديو لطفلة تؤدى أغنيته ببراعة

القاهرة – لايف ستايل شارك الفنان أحمد جمال جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام فيديو جديد. وظهر فى الفيديو طفلة لم تتخطى الثالثة تؤدى أغنية أحمد جمال ببراعة. وعلق أحمد جمال قائلا :"الصغنن القمر اللي حافظ الأغنية ده".

يذكر أن أحمد جمال قام بتصوير أغنية بعنوان "جيل بطل" بفندق شيراتون القاهرة التى تنتجها روابط الرياضية لدعم رعاية أبطال مصر المتأهلين لأولمبياد طوكيو المقبلة "جيل بطل" من إخراج تامر الضبع وكلمات الدكتور حسن كمال وألحان محمد عزيز. ويشارك فى تصوير كليب الأغنية من أبطال مصر الأوليمبين كل من هداية ملاك بطلة مصر فى التايكوندو وشريف عثمان بطل رفع الأثقال البارالمبى. Advertisements وأيضا جيانا فاروق بطلة الكاراتية وسارة سمير بطلة رفع الأثقال ونور حسين بطلة التايكوندو وإيهاب عبد الرحمن بطل رمى الرمح وعلاء ابو القاسم بطل سلاح الشيش ومحمد كيشو بطل المصارعة وعلى زهران بطل الجمباز. قد يهمك أيضاً :

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