محمود حميدة يروج لفيلمه الجديد العارف

نشر الفنان محمود حميده الإعلان التشويقى لـ فيلم العارف من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".

ويشارك أحمد عز وأحمد فهمي في فيلم العارف الذي لم يتم الكشف عن تفاصيل عرضه حتى الآن.

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، محمود حميدة، مصطفى خاطر، محمد ممدوح، ركين سعد، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، ومن إخراج احمد علاء الديب، وتأليف محمد سيد بشير، وإنتاج سينرچي فيلم.

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