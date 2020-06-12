محمد عبده يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

القاهرة – لايف ستايل يحل اليوم الجمعة 12 يونيو عيد ميلاد الفنان محمد عبده، وتزامنًا مع عيد ميلاده إنتشرت شائعات تفيد إصابته بفيروس كوفيد 19، الشهير بفيروس كورونا المستجد. قام محمد عبده بالرد على تلك الشائعات من خلال إحدى اللقائات حيث قال :"انا الحمد لله بخير وبصحة طيبة .. انا كنت خارج المملكة وكان لابد انا اخذ مسحة طبية واخدتها ومشيت". كما أضاف : "بنصح ان اي حد انسان بيجي من الخارج سعودي او وافد يروح يطمن". وتابع :" لابد ان لا يكون هنالك تفرقة بين السلبي والايجابي ده مرض مثل اي مرض آخر .. والنتيجة نظيفة .. وانا بخير اهو وبصحة جيدة". Advertisements قد يهمك ايضا: محمد عبده يخطئ في عدد أولاده ويبكي محمد عبده يُؤكِّد أنّ الحجر الصحي جعله يكتشف أن أبناءه 10 وليسوا 9

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