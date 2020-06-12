لياقة نيللي كريم العالية تسرق الاهتمام من خطوبتها

منذ إعلان خطوبتها إلى رجل الأعمال عمر إسلام تشكل الفنانة المصرية نيللي كريم محط اهتمام عدد كبير من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتناقل هؤلاء مؤخراً صورة لها أظهرت أنها تتمتع بمستوى عال جداً من اللياقة البدنية. وبدت وهي ترفع إحدى ساقيها إلى أعلى بطريقة غريبة فيما يحاول أحد الأشخاص تقليدها معبراً عن عدم قدرته على هذا وعن شعوره بالألم.

وأثار هذا إعجاب الكثير من متابعي عدد من الحسابات التي تناقلت الصور على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام". وأعرب هؤلاء عن إعجابهم بقدرتها على القيام بهذه الحركة الصعبة.

ويشار إلى أن نيللي فاجأت الجميع في وقت سابق بإعلان ارتباطها مجدداً. وتداول المتابعون في وقت سابق أول تصريح لها بعد ذلك وجاء فيه: "أنا شارية دماغي مليش دعوة بالقال والقيل، المهم إني سعيدة بالحب الذي أعيشه حالياً وأستمتع بوقتي مع بناتي وأمي وخطيبي والأصدقاء".

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وهي أشارت قبل ذلك إلى أن الخطوبة تمت في أجواء عائلية وبحضور 4 أفراد من كل عائلة فقط التزاماً بالإجراءات الاحترازية المتبعة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

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