ابنة صديقة إليسا تسرق الأضواء بجاذبيتها

نشرت دانييلا سمعان، صديقة الفنانة اللبنانية إليسا، على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام"، صورة جديدة لها برفقة ابنتها ماريا تكتوك وهما تمضيان إجازة صيفية على شاطئ البحر.

وتعليقاً على هذه الصورة كتبت: "أنا وابنتي على شاطئ البحر" ولفتت الفتاة الأنظار بجمالها حيث أشار بعض المتابعين إلى أنها تشبه والدتها فيما رأى آخرون أنها أكثر منها جاذبية وجمالاً.

ويذكر أن ماريا هي ابنة الزوج الأول لدانييلا وهو إيلي تكتوك ولديها منه طفلان آخران هما جوزيف وماريا. كما تزوجت مؤخراً لاعب الكرة الشهير سيسك فابريغاس ولديها منه ثلاثة أطفال هم ليوناردو، ليا وكابري.

ويشار إلى أن عدداً من النجوم حضروا حفل زفاف الثنائي الشهير الذي أقيم في مدينة إيبيزا الإسبانية في حضور عدد من النجوم من بينهم صديقتها الفنانة اللبنانية إليسا. واختارت دانييلا للمناسبة فستاناً من تصميم اللبناني جورج حبيقة ولفتت أنظار الكثير من عاشقات الموضة اللواتي رأين في إطلالات مزجاً غير مسبوق بين البساطة والفخامة.

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