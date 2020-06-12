- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا بيتمخطر بالحصان "على واحدة ونص" بدون موسيقى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرف عن النجم أحمد السقا مدى عشقه للخيول منذ وقت طويل، حيث سبق وأكد امتلاك لخيول عديدة بسبب حبه الكبير لها، وهو الأمر الذى يظهر من وقت لآخر على السوشيال ميديا، حينما يقوم بنشر عدد من الفيديوهات التى تعكس مدى مهارته فى ركوب الخيل، مثلما حصل مؤخراً عبر حسابه على موقع إنستجرام حيث نشر فيديو وهو على ظهر الحصان الذى بدا "يتمخطر" وكأنهما يرقصان معاً فى وصلة رقص بدون موسيقى، كما علق بكتابة: "اللى يصلى على النبى يكسب.. والقبطى يمجد سيده.. شكرا صديقى الحصان".
على جانب آخر نشر النجم أحمد السقا، من قبل صورة تجمعه بالمخرج محمد سامى، عبر حسابه الشخصى على "انستجرام"، حيث أوضحت الصورة أنهما يدرسان سيناريو جديد.
السقا على ظهر الحصان
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد السقا بيتمخطر بالحصان "على واحدة ونص" بدون موسيقى.. فيديو وصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.