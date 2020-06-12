شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا بيتمخطر بالحصان "على واحدة ونص" بدون موسيقى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرف عن النجم أحمد السقا مدى عشقه للخيول منذ وقت طويل، حيث سبق وأكد امتلاك لخيول عديدة بسبب حبه الكبير لها، وهو الأمر الذى يظهر من وقت لآخر على السوشيال ميديا، حينما يقوم بنشر عدد من الفيديوهات التى تعكس مدى مهارته فى ركوب الخيل، مثلما حصل مؤخراً عبر حسابه على موقع إنستجرام حيث نشر فيديو وهو على ظهر الحصان الذى بدا "يتمخطر" وكأنهما يرقصان معاً فى وصلة رقص بدون موسيقى، كما علق بكتابة: "اللى يصلى على النبى يكسب.. والقبطى يمجد سيده.. شكرا صديقى الحصان".

وكان شارك الفنان أحمد السقا، عبر حسابه بموقع إنستجرام بالأمس صورة أخرى خلال قفزة الحواجز بحصانه، وعلق قائلاً "حصانى العزيز شكرا.. ما شاء الله".

على جانب آخر نشر النجم أحمد السقا، من قبل صورة تجمعه بالمخرج محمد سامى، عبر حسابه الشخصى على "انستجرام"، حيث أوضحت الصورة أنهما يدرسان سيناريو جديد.