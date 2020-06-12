شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. لطيفة تطرح كليب أغنيتها الجديدة "للشمس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت النجمة التونسية لطيفة، منذ قليل، أحدث أغنياتها الجديدة التى تحمل اسم "للشمس"، عبر قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب"، والتى صورتها على طريقة فيديو كليب، وهى من كلمات ياسين الحمزاوى وألخان وتوزيع أمين القلسى، لبث روح الأمل عند الناس بسبب الأزمة التى يمر بها العالم بعد انتشار فيروس كورونا.

وقالت لطيفة، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنها سجلت الأغنية فى 3 دول مختلفة، حيث قامت بتسجيل الموسيقى فى تونس، والصوت فى مصر مع المهندس ياسر أنور، والماسترينج فى لندن.

وأضافت أن الأغنية كلها تفاؤل وأمل للناس، وأن للشمس بعد الغيبة طلوع، وهدفها ورسالتها أن يكون دايما عندنا أمل فى الله سبحانه وتعالى إن الحياة هتكون أفضل وترجع زى ما كانت وأحلى بعد الأيام الصعبة التى نعيشها.

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وتابعت قمنا بعمل الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء التسجيل فى الأستوديو رغم أن عددنا قليل جدا، وحافظنا على التباعد الاجتماعى وعقمنا كل الأجهزة بالأستوديو حتى المايك.

وكانت المطربة لطيفة قد طرحت أغنية "حب بيغير ملامح"، وهى من كلمات وألحان إسلام صبرى، وتقول كلماتها: "هادى ومتهور غيور واثق فنفسه، بيحبنى قد الدنيا كلها وبيحب نفسه، غريب وكتاب مفتوح، شرس طيب بحبوح، هو ده حبيبى اللى مدوخنى منين ما أروح، مافيش فى الدنيا دى زى حبيبى، قلبى أنا داب فى هواه، مجنون وجنانه ده حاجة عجبانى ومجننى معاه، لما بزعل بلاقيه محتار، وأبعد عنه بينهار، وأصحى الصبح ألاقيه جايبلى ورد ومحضرلى فطار، زى البيبى، بفرح ألاقيه مبسوط، أزعل ألاقيه مغضوض، وعشانى يهد الدنيا كلها كأنه أخطبوط".