شكرا لقرائتكم خبر عن خواطر نسرين طافش.. شارك الناس ما ينفعهم واحتفظ لنفسك بما ينفعك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاعلت الفنانة السورية نسرين طافش مع الجمهور بإحدى خواطرها التى اعتادت على مشاركتها مع متابعيها عبر منصات السوشيال ميديا، حيث نشرت نسرين طافش، صورة لها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها عليها: "لا تخبروا الناس.. بكل شىء جميل تملكونه أو ستفعلونه أو تعيشونه.. شاركوهم بما ينفعهم واحتفظ لنفسك بما ينفعك.. يوم مشرق جميل وحنون على الجميع".

يشار إلى أنه بينما تحرص الفنانة نسرين طافش دوماً على مشاركة متابعيها لحظاتها وكيفية معيشتها فى ظل فيروس كورونا، سواء من خلال نصائحها لمتابعيها حول الكيفية التى يقضون بها وقتهم أو من خلال فيديوهات لايف تقوم بنشرها، فإنها قد نشرت قبل أيام، عدة صور لها مع أصدقائها أثناء استمتاعهم على الشاطئ خلال نزهة لم ينسوا فيها ارتداء الكمامة مثلما ظهر خلال الصور التى نشرتها نسرين عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام.

على جانب آخر تستعد نسرين طافش من أجل المشاركة فى مسلسل "الوجه الآخر" مع النجم ماجد المصرى، وهو من قصة وبطولة ماجد المصرى وسيناريو وحوار فداء الشندويلى وإخراج سميح النقاش وإنتاج شركة سنيرجى، ويشارك فى بطولة العمل الى جانب ماجد المصرى ونسرين طافش كلا من ندى موسى، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسنى، ويسجل العمل التجربة الثالثة لنسرين طافش فى الدراما المصرية.

وقدمت نسرين طافش مسلسل "ختم النمر" من نوعية الـ45 حلقة والذى تم عرضه على قناة ON شاركت فى بطولته إلى جانب أحمد صلاح حسنى، ميرهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج.