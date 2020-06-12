شكرا لقرائتكم خبر عن مفيش واحدة تتمناك.. نجمات الفن يتقمصن شخصية رضوى الشربينى على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت الإعلامية رضوى الشربينى فيديوهات برنامج تيك توك خلال الفترة الأخيرة، وتحديداً منذ ظهور فيروس كورونا، وبدء استخدام تطبيق تيك توك بكثافة مقارنة بما قبل ذلك، وأصبحت جمل وآداء رضوى الشربينى فى برنامجها هو الترند ليس فقط لمستخدمى تطبيق تيك تيك من البنات وإنما كذلك من نجوم الفن اللاتى تقمصن شخصية رضوى فى فيديوهاتهم.

ولعل أبرز نجمات الفن اللاتى تقمصن شخصية رضوى الشربينى على تطبيق تيك توك وقدمن مقاطع من كلامها فى برنامجها، الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم التى قدمت مقطع "ماما اللى خدعته بألف مين تتمناك دى مش حقيقة خالص ومفيش ألف واحدة تتمناك مفيش واحدة تتمناك"، والفنانة إيمان العاصى التى تقمصت شخصيتها فى مقطع "ها عاجباك أخطبهالك يا حبيبى عاجباك إيه رأيك".

كما تقصمت الفنانة نسرين طافش أيضاً شخصية رضوى الشربينى على تيك توك من خلال مقطع "أوعى كورونا تعملى أن بولك أو ترجعى للإكس اللى كان مطلع عينك علشان يا حبيبتى الكورونا يوم يومين تلاتة أربعة شهرين سنة وإن شاء الله ماشية بس يا حبيبة قلبى دا لو إنتى رجعتيه تانى هنمشيه إزاى"، هذا بالاضافة إلى ليلى أحمد زاهر وهنادى مهنى اللاتى تقمصن شخصية رضوى على تيك توك.

وكانت رضوى الشربينى قد شوقت جمورها بصورة من كواليس الموسم الجديد لبرنامجها "هى وبس" عبر حسابها بموقع تويتر، موضحة أن الموسم المقبل سوف يشهد تطورات جديدة، التي نالت إعجاب جمهورها، حيث علقت على الصورة التى نشرتها وعلقت قائلة :"الموسم اللى جاى إن شاء الله هيبقى حاجة تانية خالص".