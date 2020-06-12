شكرا لقرائتكم خبر عن نجمات الفن يتحدين كورونا بالزواج وأعرف أكتر عيلة محظوظة فى رمضان "مع صحصاح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم برنامج "مع صحصاح"، الذى يقدمه الكاتب الصحفى عمرو صحصاح، فى حلقة اليوم الجمعة، العديد من الأخبار الفنية التى يقدمها بشكل ساخر، حيث يتحدث خلال الحلقة عن نجمات الفن اللاتى واجهن فيروس كورونا بالرومانسية والزواج منهن ياسمين عبد العزيز ونيللى كريم، وتفاصيل القبض على زوج إيمان رمضان شقيقة النجم محمد رمضان، كما تتطرق حلقة البرنامج إلى الأكثر العائلات المحظوظة فى شهر رمضان الماضى.

وتتطرق الحلقة أيضا إلى طريقة الفنان أحمد زاهر فى ضمان دور له فى موسم دراما رمضان 2021، وما الذى فعله مع المخرج محمد سامى، هذا بالإضافة إلى الحديث عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون.

برنامج "مع صحصاح"، إعداد وتقديم عمرو صحصاح، تصوير يونس، مونتاج نانيس هيكل، إخراج وإشراف عام شادى أبو الحسن.