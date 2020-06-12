شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعافيه من كورونا.. كريم قاسم يحتفى برؤية والده للمرة الأولى من شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام صعبة عاشها الفنان كريم قاسم خلال الفترة الماضية في ظل إصابته بفيروس كورونا، مما استلزم منه فرض عزل ذاتي منعه من رؤية أقرب الناس إليه، وهو الأمر الذى كشف عنه مؤخراً من خلال حسابه عبر موقع انستجرام حين أعلن عن رؤيته والده للمرة الأولى منذ اكثر من شهر بعد النتيجة السلبية الثالثة من فيروس كورونا، حيث عبر عن سعادته بذلك بنشر صورة من تلك المقابلة وعلق عليها بكتابة : " المقابلة الأولى والدي من اكتر من شهر بعد النتيجة السلبية الثالثة من فيروس كورونا. وقضينا اليوم كله سوا".



كريم قاسم ووالده

وكان طمأن الفنان أحمد حاتم الجمهور على صديقه الفنان كريم قاسم بعد الكشف عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه بصحة جيدة حاليا ويتعافي من الإصابة، لافتا أنه أستأجر منزل خاص ليعيش به بمفرده منعزلا عن أفراد أسرته خلال فترة الإصابة وحتي الوقت الحالي.

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كريم قاسم مع والده

وذلك بعدما شارك الفنان كريم قاسم، جمهوره و كل متابعيه بفيديو له عبر حسابه على إنستجرام يحكى تجربته مع فيروس كورونا بعد إصابته به منذ 3 أسابيع، وفى بداية الفيديو تحدث كريم قاسم أنه أصيب بفيروس كورونا منذ 3 أسابيع وقرر الحديث عن الأعراض التى ظهرت عليه وكيف تعامل مع الفيروس، قائلا:" عرفت بكورونا فى شهر 3 وعايش مع والدى لوحدنا عنده 79 سنه اترعبت و كنت خايف عليه و سبت البيت عشان كنت بنزل اشتغل وعندى التزامات مكنش ينفع اوقف شغل خلصت تصوير آخر أبريل يوم 17 و 18 مايو ظهر لى أعراض كورونا و أول حاجة ظهرت صداع جامد حرارة تكسير فى العظام جامد جدا".

وتابع كريم قاسم،" بعد 12 ساعة ما ظهرت الأعراض كلمت كل اللى قابلتهم فى أخر 14 يوما للإطمئنان على نفسهم، رابع وخامس يوم كنت بموت و فقدت حاسه التذوق و كنت هعمل فيديو الوصية و باخد بالى من نفسى لوحدى و صعبت عليا نفسى و كنت خايف أموت لوحدى و يكسره عليا باب الشقة، سادس وسابع يوم بدأت اتحسن ".