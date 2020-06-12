شكرا لقرائتكم خبر عن "حد عنده أخت زى ديه".. صبا مبارك فى صور جديدة مع شقيقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة الأردنية صبا مبارك جمهورها عبر حسابه بموقع "انستجرام"، بصور جديدة مع شقيقتها آية، معلقة عليها قائلة :"انا واختي.. هى ضهرى"، كما حظت الصورة بالكثير من التعليقات والإعجاب بها، حيث علق البعض على التشابه فى ملامحهما.







صبا مبارك

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وكانت وجهت النجمة صبا مبارك رسالة غاضبة لتؤكد بها رفضها للعنصرية والقتل علي أساس اللون والجنس والدين، مشيرة إلى استيائها من المزايدات التي تلمح لعدم الإهتمام بالفلسطينين وما يحدث بهم من اضطهاد على الرغم من الانتفاض من أجل مقتل جورج فلويد الرجل الأمريكي ذو الأصول الأفريقية.





وكتبت صبا مبارك عبر حسابها بموقع "انستجرام" :" لا للعنصرية.. لا للقتل حسب العرق و اللون و الدين و التوجه.. لا للظلم و قتل الفلسطينيين..من أول الزمان لليوم.. بدون ما حدا يزايد على حدا.. بدون ما حدا يحكي لو بتهتمو بفلسطين أوالعراق أو أي مكان... أنا ضد العنصرية تجاه أي روح ربنا خلقها..ضد الظلم والاستبداد و الإقصاء والعنف والقهر..ضد الجوع و سلطان المرض و التهجير".

وكانت النجمة الاردنية صبا مبارك، قد أعربت عن سعادتها البالغة بعدما وصلت إلى المطار واستقلت الطائرة متجهة إلى وطنها الأردن بعدما فرض عليها الحجر الصحي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

من ناحية أخرى، عرض للنجمة صبا مبارك، ضمن سباق موسم رمضان الدرامى الماضي فى الخليج العربى، مسلسل "حارس الجبل"، للمخرج الأردنى سائد الهوارى، تأليف الكاتب حازم فضة، بطولة السعودى عبد المحسن النمر، صبا مبارك، منذر رياحنة وخالد القيش، وقدم موضوعاً مختلفاً يروى قصص القبائل بكثير من التشويق.