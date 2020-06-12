شكرا لقرائتكم خبر عن شخصية عنيدة.. لقاء الخميسى بتتفسح بعربيتها وتعلق: لمحبى الانتقاد أنا لوحدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت النجمة لقاء الخميسى، اليوم الجمعة، فى جولة بسيارتها داخل الكومباوند التى تعيش فيه لتستمتع ببعض الوقت خارج المنزل مع الحفاظ على التباعد الاجتماعى وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ولجأت لقاء الخميسى، لهذه الجولة القصيرة فى محيط المنزل بالسيارة لكسر ملل العزل المنزلى.

وشاركت لقاء الخميسى، مقطع فيديو مع الجمهور ومتابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، خلال جولتها بالسيارة حيث كانت تستمتع بكلمات وألحان أغنية "شخصية عنيدة" للمطربة السورية أصالة، والتى رددت كلمات الأغنية ورائها فى أجواء مليئة بالبهجة والفرحة.

وكتبت لقاء، فى تعليقها على مقطع الفيديو، "مش صعب أخلى اللى أنا باتمناه يبقى حقيقة.. طول ما فيك نفسك تقدر تحلم وتكمل فى حلمك وتحققه"، وأضافت "صباح ملىء بالأحلام.. ملحوظة إلى كل من يحب الانتقاد.. أنا بلف بعربيتى فى الكومباوند علشان أغير جو.. والكمامة صديقة البيئة معايا والكحول معايا رغم إنى لوحدى فى عربيتى فى كومباوندى".

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وقبل يومين، كانت قد استرجعت الفنانة لقاء الخميسى، ذكريات سفرها إلى روما، عبر حسابها على إنستجرام، ونشرت صورة قديمة من الرحلة، وكتبت على الصورة، قائلة:" يوم من الأيام فى روما"، ونالت الصورة إعجاب العشرات من متابعيها.

كما سبق وخضعت الفنانة لقاء الخميسى لجلسة تصوير جديدة وهى تتقمص شخصية الملكة كليوباترا، والتى انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة وسط النجوم والمشاهير، ونشرت لقاء الخميسى صورتها من جلسة التصوير عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وسرعان ما نجحت فى لفت انتباه متابعيها الذين حرصوا على مشاركتها فى التعليقات.

كذلك ظهرت الفنانة لقاء الخميسى، بصحبة أولادها ونجلها وزوجها أثناء رقصتهم وتفاعلهم على أغنية مليونير مليونير للمدفعجية، وعلقت: "مليونير مليونير.. بكرة هابقى مليونير"، وقد حاز المقطع المصور إعجاب جمهورها.

يشار إلى أن الفنانة لقاء الخميسى احتفلت بأول أيام عيد الفطر المبارك، بإطلالة مبهجة انعكست صورة شاركتها مع الجمهور عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وظهرت لقاء فى هذه الصورة مرتدية فستان بسيط باللون الأبيض والأزرق الغامق، واستكملت إطلالتها الجذابة بحذاء بكعب عالى وقصة شعر قصيرة، وزينت وجهها ابتسامة رقيقة.