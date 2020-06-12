شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا عبد العزيز توجه رسالة لوالدتها بعد شهرين على وفاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة دنيا عبد العزيز رسالة إلى والدتها بعد مرور شهرين على وفاتها، وذلك من خلال حسابها على إنستجرام، حيث نشرت صورة تجمعهما معاً وعلقت عليها بقولها: من يوم ما اتولدت مافرقتش أمى يوم، والنهاردة بقالى شهرين من غيرها، صبرنى يارب".



دنيا عبد العزيز

وما إن نشرت الفنانة دنيا عبد العزيز الصورة حتى انهالت عليها تعليقات أصدقائها ومتابعيها، حيث علقت الفنانة هنا الزاهد "البقاء لله ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته"، والفنانة جومانا مراد التي دعت بأن يصبرها الله على فراقها.



دنيا عبد العزيز وهنا الزاهد ترد عليها

جدير بالذكر أن والدة الفنانة دنيا عبد العزيز توفيت داخل أحد المستشفيات الخاصة فى القاهرة، بعد صراع مع المرض، وتم دفنها بمقابر الأسرة بطريق الواحات فى مدينة 6 أكتوبر، وحرص على التواجد ومساندة الفنانة دنيا عبد العزيز فى رحيل والدتها، عدد من نجوم الفن الذين ارتدوا الكمامات والقفازات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا منهم، الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون وزوجته الفنانة روجينا، الفنانة إلهام شاهين، الفنانة إيمان العاصى، الفنانة دينا فؤاد.