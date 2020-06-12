شكرا لقرائتكم خبر عن جنيفر لوبيز تطلب من الجمهور اقتراح اسم لأجدد أعضاء العائلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة العالمية جنيفر لوبيز انضمام كلب جديد لعائلتها، حيث أهدت به نجلها الصغير ماكس، حيث نشرت فيديو له وهو يلهو من الكلب، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليه "مرحبًا بك فى عائلتنا .. ماذا يجب أن نسمى هذا اللطيف .. تايسون أم يانكى.. كل شىء سوف ينكشف قريبا".

كما نشر صديقها لاعب البيسبول اليكس رودريجز، صورة للعائلة مع الكلب الجديد، معلقا عليها "فاجأنا ماكس بالأمس .. لطيف للغاية ، لكن بقي شيء واحد يقرر اسمه! نحن نجرى مناقشة عائلية ونود مساعدتك".

وكانت انضمت النجمة العالمية جنيفر لوبيز وصديقها اليكس رودريجيز إلى التظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها أمريكا عقب مقتل المواطن جورج فلويد ذى الأصول الأفريقية، وأشارت لوبيز إلى أن أبناءها هم من حمسوها للمشاركة وقاموا بصنع اللافتات التى رفعتها فى المظاهرة.

Advertisements

ونشرت جنيفر لوبيز مجموعة صور وفيديو عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها قائلة "أخبرني ماكس قبل بضعة أيام: "نظرًا لأن لديك متابعين مثل بعض ناشطي يوتيوب فيجب أن تقومي بدعم قضية جورج فلويد".. وردت "مضحك أنك تقول هذا، أخطط لأشياء قليلة. هل تريد المساعدة بوضع لافتة؟ "وفعلوا".

وتابعت "أن هذا البلد بني على إيمان الحرية والعدالة للجميع. يجب أن نأخذ موقفا لما نؤمن به ونحارب الظلم في هذا العالم. لذلك نحن مستمرون في الاحتجاج السلمي حتى يكون هناك تغيير".

ومن جانبه قال صديقها لاعب البيسبول السابق اليكس رودريجيز عبر حسابه بموقع "انستجرام" :"في جميع أنحاء أمتنا ، لمدة أسبوعين تقريبًا ، تم إرسال الرسالة بصوت عال وواضح. الأمريكيون في كل مكان يحتجون من أجل السلام. من أجل المساواة. للأنسانية. لإظهار #BlackLivesMatter. لإثبات أننا نشعر بالغثيان ، من خلال الطريقة التي لا معنى لها لقتل جورج فلويد في مينيابولس والعديد من جرائم القتل الوحشية وغير الضرورية والقبيحة التي سبقته".