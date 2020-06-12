شكرا لقرائتكم خبر عن شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى ينعى الفنان القدير محمود مسعود على صفحته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ببالغ الحزن والأسي الفنان الكبير والقدير محمود مسعود، الذى قدم مسيرة مسرحية وفنية كبيرة على مدار تاريخ طويل من الإبداع، وتتقدم إدارة المهرجان بخالص التعازى لأسرته الكريمة وابنته الفنانة إيمان مسعود.

تخرج الفنّان الراحل فى المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة، منتصف سبعينيات القرن الماضى، وبدأ مسيرته الفنية التى امتدت لنحو 44 عاماً من مسرح "الطليعة"، وفى رصيده العديد من الأعمال المسرحية التى وصلت لأكثر من 36 عملا مسرحيا منها "مولد وصاحبه غايب"، "ملك الأمراء"، "مسافر ليل"، "ورد الجنانين"، عباس في الباي باي ، المحظوظ ، اسكندرية والمحبوب والرقص مع الزمن ، عالم اقزام وأحدثها بعنوان "حوش بديعة" سنة 2016.

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ومن الأفلام التى شار بها: "حب في الزنزانة"، "امرأة آلية للسقوط"، "المتهمون"، "المتمرد"، "اخترت حياتي"، "جبروت امرأة"، وآخر مشاركاته السينمائية كانت بفيلم "سوق الجمعة" قبل عامين تقريباً على وفاته.

كما شارك في مسلسلاتِ شهيرة، "محمد رسول الله"، "جمهورية زفتي"، "بوابة الحلواني"، أم كلثوم"، "كليوباترا"، "أفراح إبليس"، "الجماعة"، "حارة اليهود"، "عوالم خفية"، وقدم آخر أدواره عبر التلفزيون، كضيف شرف بمسلسلي "لآخر نفس" و"الشريط الأحمر"، في موسم دراما 2019.

ونعى الفنان الراحل عدد من الفنّانين المصريين كأحمد السقا، وسيمون، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.