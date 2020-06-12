شكرا لقرائتكم خبر عن محمد على رزق يكشف كواليس "ليالينا 80".. ويؤكد: "هبعد عن الكوميدى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان محمد على رزق كواليس مسلسل ليالينا 80، وقال: أنا ذاكرت الدور بطريقة مختلفة، أنا لحقت فترة الثمانينيات لأن أنا مواليد 86 أنا فاكر المرحلة دى وريحة الثمانينات أنا بحبها كويس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز: أنا فاكر شكل لبس الناس، والناس كلها كانت بتلبس ذهب، وشخصية مرتضى لأنه محدث نعمة كان يعوض النقص بالمال ومن هنا جاءت فكرة لبسه وشكله والبهرجة، والذى طغى على اخواته البنات ملخص الشخصية "شخص شبع بعد جوع".

وأكمل: بعض المخرجين لا يروننى إلا في دور الكوميدى لكن بعد مسلسل أيوب أصبحت الأمور مختلفة كانت انطلاقة له لتغيير نوعية الدور الذي يؤديه، والتأكيد علي قدرته الفنية.

وأشار محمد علي رزق إلى أن من السمات الظاهرية الأساسية في شخصية مرتضي ارتداء الذهب، لافتا إلى أن الشخصية كانت "محدثة نعمة" وتعاني من النقص وكانت تعوض ذلك باللبس,

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ولفت رزق إلى أنه أنه عاش في فترة الثمانينات ويتذكر جيدا تفاصيل تلك الفترة، لافتا إلى أنه يحب فترة الثمانينات.

وتابع: الفكرة ليست فكرة إمكانيات أكيد لو عرض عليا أعمال كوميدية كويسة لن أتركها وعرض عليا عمل مع خاطر وعلى ربيع لكن لو خيرونى أنا في حاجة للبعد عن الكوميديا لفترة، أحاول أن أقدم أعمال تثبت أننى استطيع أنا أقدم أكثر من لون والمهم أن أقدم أدوار مختلفة فأعمالنا عبارة عن تجربة.