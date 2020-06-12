زوجة محمد الشرنوبي تنشر صورة من جلسة تصوير عقد قرانها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

نشرت راندا رياض، زوجة الفنان محمد الشرنوبي، صورة جديدة من جلسة تصوير عقد قرانها، الذي احتفلت به يوم الأربعاء الماضي.

وعبر حسابها بـ"إنستجرام"، علقت "راندا"، على الصورة قائلة: "زفافي".

واحتفل الفنان محمد الشرنوبي بعقد قرانه، على راندا رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام يوم الأربعاء الماضي، في حفل اقتصر على أسرتي العروسين فقط.

وكان محمد الشرنوبي أعلن في ديسمبر الماضي، خطبته على راندا رياض.