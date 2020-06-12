صورة| مي عمر تمتلك ستة كلاب وتكشف عن أسمائهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

كشفت الفنانة مي عمر، عن امتلاكها ستة كلاب، ونشرت صورة عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، تجمعها بأصغرهم "كوكو".

وعلقت مي على الصورة " الكلاب السعيدة هي الكلاب الأجمل.. كوكو أصغر أفراد عائلتنا وبالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون أننا عائلة كبيرة.. محمد، انا، تايا، سيلين، و٦ كلاب (ديجو، بينجو، رولي، زوزي، حيرم، كوكو)".

يذكر أن، الفنانة مي عمر، شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2020، بمسلسل "الفتوة"، بطولة ياسر جلال، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسني، أحمد خليل، ومن إخراج حسين المنباوي.