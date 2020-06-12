كريم قاسم يؤكد شفاءه من فيروس "كورونا" وينشر صورة تجمعه بوالده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشر الفنان كريم قاسم عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، وصفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، صورة جديدة تجمعه بوالده.

وأكد في تعليقه عليها شفائه تمامًا من فيروس "كورونا المستجد"، قال: "المقابلة الأولى مع والدي من أكتر من شهر بعد النتيجة السلبية الثالثة من فيروس "كورونا". وقضينا اليوم كله سوا".

يذكر أن كريم قاسم نشر قبل أيام فيديو يحكي فيه تجربته بعد إصابته بفيروس "كوفيد-19..كورونا" بهاشتاج: "الكورونا مش عيب". وتحدث عما شعر به منذ لحظة اكتشاف إصابته.

وقال إنه تردد كثيرًا قبل أن يصور الفيديو، ولكن هدفه هو التأكيد على أن مرض "كورونا" أو الفيروس مش عيب، ويجب ألا نخفي ذلك الأمر، ويتم الإبلاغ إذ ظهرت الأعراض على أي شخص، حماية للأهل والأصدقاء.

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وأضاف: "كورونا فيروس خطير ولكن لا يجب الفزع، ويجب أخذ الاحتياطات وأن أغلب الشباب يستطيعون العلاج في المنزل بأخذ بروتوكول العلاج والالتزام به دون الحاجة للذهاب للمستشفى".

وأنهى الفيديو بأن الدعم النفسي مهم وهو عامل كبير في طمأنة من يصاب بالفيروس لكي يعبر مراحل العلاج، داعيًا بالرحمة لكل من توفي بسبب فيروس "كورونا"، وبالصبر لأسرهم.

يذكر أن أحدث أعمال كريم قاسم كان مشاركته في مسلسل "لما كنا صغيرين" في رمضان، ومسلسل "مملكة إبليس" على شاهد، والذي ينتظر عرض الجزء الثاني منه، ومؤخرًا عُرض له فيلم "ليل خارجي" وفيلم "سواح" على NETFLIX.